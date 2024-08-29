عن منع إسناد تدريس المواد الأساسية لغير المتخصصين.. "القرني": قرار حكيم

وفي مقاله "وزارة التعليم وقرار حكيم" بصحيفة "المدينة"؛ يقول "القرني": "تُعتبرُ وزارةُ التَّعليمِ الدَّاعمَ الأساسَ فِي بناءِ صرحِ الأجيالِ، وتهيئتِهم لخدمةِ الأمَّةِ والوطنِ في شتَّى شؤونِ المعرفةِ وجودةِ الحياةِ، وعلى سواعدِهِم يكتملُ البناءُ، وتُحقِّقُ التنميةُ مستهدَفاتِهَا.. ولعلَّ مَن تابعَ مسيرتَهَا الطَّويلةَ المشرِّفةَ فِي الاهتمامِ بتعليمِ النَّشءِ، وتوفيرِ مستهدفاتِهِ الدَّاعمةِ لتحقيقِ آمالِهِ وطموحاتِهِ وبلوغِهِ آفاقَ العلومِ والمعرفةِ بشمولِهَا الواسعِ، يجدُ أنَّ التَّعليمَ العالِيَ والعامَّ ببلادِنَا قدْ وصلَا إلَى مكانةٍ أهَّلتهُمَا لأنْ يتساوَيَا معَ مَا يماثلهُمَا عالميًّا، ومَا ذلكَ إلَّا بفضلِ اللهِ، ثُمَّ بدعمِ القيادةِ الرشيدةِ والقائمين علَى شؤونِهِ".