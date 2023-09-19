"التجارة" تُشهِّر بمنشأة لبيعها منتجات استهلاكية لا تحمل بيانات تجارية

شهرت وزارة التجارة بشركة تختص في تجارة الكماليات والملبوسات بعد صدور حكم قضائي نهائي بإدانة المنشأة ومديرها المقيم من جنسية يمنية لمخالفتهما نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية إثر حيازة وعرض وبيع منتجات استهلاكية لا تحمل بيانات تجارية (بلد الصنع، العلامة التجارية، تاريخ الصلاحية).