النيابة العامة تشدد على حماية البيانات الشخصية وتلزم جهات الاختصاص بسياسات صارمة

وأضافت: تشتمل تلك السياسة على محتوى البيانات الشخصية المطلوب جمعها، مع تحديد الغرض من جمعها، وطريقة جمعها، ووسيلة حفظها، وكيفية معالجتها، وكيفية إتلافها، وحقوق صاحبها فيما يتعلق بها، وكيفية ممارسة هذه الحقوق.