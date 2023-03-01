ولي العهد يجتمع مع رئيس أريتريا ويستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون المشترك

حضر الاجتماع، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أريتريا صقر بن سليمان القرشي.