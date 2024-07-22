"الجوازات" تقيم ورشة عمل حول "استمرارية الأعمال في ظل الأزمات"

واستعرضت الورشة ما تحظى به المديرية العامة للجوازات من جودة في الإمكانات والممكنات التقنية في ظل التحول الرقمي والأمن السيبراني فيها، بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ممثلة في مركز المعلومات الوطني.