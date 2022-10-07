تكسير وتخريب.. شاهد أيادي العبث تمتد إلى "حديقة المطل الغربي بقنا"

وكان لموقعها المطل على أرجاء المركز النصيب الأكبر من الجمال؛ حيث اختار نشامى عسير جزءًا من هذا الموقع ليكون منطلق لتنفيذ أجمل إطلالة، وبه وقف الأمير تركي بن طلال وقال مقولته المشهورة: "قنا وما ادراك ما قنا".