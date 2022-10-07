تكسير وتخريب.. شاهد أيادي العبث تمتد إلى "حديقة المطل الغربي بقنا"

امتدت أيادي العبث والتخريب لإحدى أهم الوجهات السياحية بتهامة منطقة عسير "حديقة المطل الغربي بجبهاء قنا"، والتي نفذتها بلدية قنا على مساحة بلغت 30 ألف متر بقيمة بلغت أكثر من 4 ملايين ريال.
وتعد الحديقة والمطل هي أول مشروع يسلم ضمن مشاريع المشهد الحضري في منطقة عسير عام 2019 ويمتاز بموقعه الجغرافي المطل على مركز قنا غرب المنطقة ويشتمل على مبنى لضيافة البلدية ومسجد.
وكان لموقعها المطل على أرجاء المركز النصيب الأكبر من الجمال؛ حيث اختار نشامى عسير جزءًا من هذا الموقع ليكون منطلق لتنفيذ أجمل إطلالة، وبه وقف الأمير تركي بن طلال وقال مقولته المشهورة: "قنا وما ادراك ما قنا".
ورصدت "سبق"، مساء أمس، بعض التكسير والتخريب الذي طال أجزاء من الحديقة، وسط مطالبات بتكثيف الرقابة والصيانة بما يضمن بقاء المطل وجهة سياحية متفردة.