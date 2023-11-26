في 30 يومًا.. 7 آلاف جولة رقابية بجدة تسجل 6730 مخالفة بمنشآت تجارية وصحية

وقدّمت الأمانة شكرها للمنشآت التي سجلت تقدمًا في مستوى الامتثال، الذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين، مثمنة إسهام السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق "بلدي" أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات (940).