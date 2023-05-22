"الأرصاد": هطول أمطار وزخات من البرد ورياح نشطة على نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية الى جنوبية غربية تتحوّل تدريجياً إلى غربية على الجزأين الشمالي والجنوبي بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وتصل إلى أكثر من 40 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر يصل إلى مترين مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج، ويكون مائجاً مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وشمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح إلى 45 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.