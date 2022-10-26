"فيصل بن بندر": المملكة لديها فرص استثمارية واعدة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية

وأوضح أن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية ينظم العديد من بطولات وفعاليات الرياضات الإلكترونية ذات المستوى العالمي كل عام، ومن بينها بطولة "لاعبون بلا حدود" التي تعد أكبر حدث خيري في عالم الألعاب والرياضات الإلكترونية، إذ أُطلِقت النسخة الأولى منها خلال جائحة كوفيد–19، وتُبُرِّع من خلالها بـ30 مليون دولار للوقاية من فيروس كورونا وتوزيع اللقاح والعديد من الأهداف الخيرية، إضافة لتنظيم لموسم الجيمرز GAMERS8 الحدث الأكبر للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم.