روّجوها بمواقع التواصل وباعوها بإحدى الاستراحات.. تجار الحشيش الـ3 سقطوا بحائل

قبضت إدارة مرور منطقة حائل، على (3) مواطنين اتخذوا مواقع التواصل الاجتماعي ومنزلًا وإحدى الاستراحات، وسائل لترويج مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، ومادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.. وضُبِطَ بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية.
وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.