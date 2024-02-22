34 مئوية.. مكة المكرمة والمدينة المنورة تسجّلان أعلى درجة حرارة اليوم

كشف المركزُ الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة لليوم الخميس، ودرجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة.
وأوضح المركز أن مكة المكرمة والمدينة المنورة سجّلتا أعلى درجة حرارة 34 مئوية، فيما سجلت السودة أقلّ حرارة بـ6 درجات فقط، مع استمرار طقس مستقرّ بوجه عام على معظم مناطق المملكة. في حين تكون السماءُ غائمةً جزئيًّا على المرتفعات الجنوبية الغربية قد تتخلّلها تشكيلاتٌ من السحب الرعدية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم في شرورة وبيشة 32 مئوية، وجدة وجازان والقنفذة 31 درجة، تليها المدينة المنورة وينبع 30 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف في أدنى القائمة بـ6 مئوية، تليها تبوك وطريف والقريات بـ7 درجات، ثم عرعر بـ8 مئوية.
وسجلت الدمام وأبها وجازان والطائف والقنفذة والسودة أعلى نسبة رطوبة "90%".