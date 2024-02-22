34 مئوية.. مكة المكرمة والمدينة المنورة تسجّلان أعلى درجة حرارة اليوم

وأوضح المركز أن مكة المكرمة والمدينة المنورة سجّلتا أعلى درجة حرارة 34 مئوية، فيما سجلت السودة أقلّ حرارة بـ6 درجات فقط، مع استمرار طقس مستقرّ بوجه عام على معظم مناطق المملكة. في حين تكون السماءُ غائمةً جزئيًّا على المرتفعات الجنوبية الغربية قد تتخلّلها تشكيلاتٌ من السحب الرعدية.