لاستقبال الأهالي والزوّار على مدار العام.. "أمانة العاصمة المقدّسة" تهيئ 300 حديقة

ووفّرت الأمانة الخدمات الضرورية كافة للزوّار؛ كإعداد الجلسات وتهيئة دورات المياه، وزراعة عددٍ من الأشجار والشجيرات، والقيام بعمليات التقليم والتشكيل وقص المسطحات وزراعة الحوليات الطبيعية، إضافة إلى أعمال الصيانة التي تمثلت في إصلاح وتركيب ودهان عددٍ من ألعاب الأطفال، ومساحات ومواقع خضراء للمواطنين والمقيمين والزوّار لمَن يرغبون في قضاء ساعات ممتعة وسط تكامل الخدمات.