خبير: اقتصاد الشهر المبارك يعني عدم التباهي بأكبر وليمة أو أكبر جمعة

قال الخبير المالي والاقتصادي الدكتور ماهر السيف إن اقتصاد رمضان يعني عدم التباهي وعدم التفاخر بأكبر وليمة أو أكبر جمعة، بل إن "شاي وقهوة وتمر" تكفي لجمع الأحبة وزيادة ساعات السعادة، فالاقتصاد يعني أن تأكل لتعيش وليس تعيش لتأكل وبعض تخفيضات رمضان تغيير مكان البضاعة من مخزن التاجر الى مخزنك وتغيير مكان أموالك من جيبك إلى جيب التاجر.
وبيّن "السيف" لـ"سبق" أن رمضان يعني الامتناع والاقتصاد هو الامتناع فرمضان تفعل ما يزيد رصيد الحسنات والاقتصاد تفعل ما يزيد رصيد المال، وكذلك رمضان به الامتناع عن خسارة حسنات من الغيبة والنميمة وغيرها؛ والاقتصاد به الامتناع عن خسارة المال في الكماليات والتباهي.
وأضاف أن رمضان يعني الشعور بالفقراء وتلمس حاجاتهم والاقتصاد يعني ألا تكون فقيرًا أو عالة على المجتمع ورمضان يعني وجبتين فقط بدلاً من ثلاث وجبات والاقتصاد يعني أن تأكل لتعيش وليس تعيش لتأكل، حيث إن رمضان يعني زيادة مدخولك من الحسنات من خلال العبادات والاقتصاد يعني فرصة للتفكير في "ما نقص مال من صدقة" ورمضان به زيارة الأحبة والأقارب وصلة الرحم وإصلاح علاقة مقطوعة والاقتصاد فيه زيادة العلاقات الاجتماعية ليزيد الخير والبركة في رزقك ورمضان هو جمعة الأحبة على القليل ومساعدة بعضنا بعضًا والاقتصاد فيه القوة المالية التي تخلق وظائف للاحبة وتكون مفتاح رزق.