خبير: اقتصاد الشهر المبارك يعني عدم التباهي بأكبر وليمة أو أكبر جمعة

وأضاف أن رمضان يعني الشعور بالفقراء وتلمس حاجاتهم والاقتصاد يعني ألا تكون فقيرًا أو عالة على المجتمع ورمضان يعني وجبتين فقط بدلاً من ثلاث وجبات والاقتصاد يعني أن تأكل لتعيش وليس تعيش لتأكل، حيث إن رمضان يعني زيادة مدخولك من الحسنات من خلال العبادات والاقتصاد يعني فرصة للتفكير في "ما نقص مال من صدقة" ورمضان به زيارة الأحبة والأقارب وصلة الرحم وإصلاح علاقة مقطوعة والاقتصاد فيه زيادة العلاقات الاجتماعية ليزيد الخير والبركة في رزقك ورمضان هو جمعة الأحبة على القليل ومساعدة بعضنا بعضًا والاقتصاد فيه القوة المالية التي تخلق وظائف للاحبة وتكون مفتاح رزق.