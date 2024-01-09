متفاوتة وقد تمتد لدولتين.. "الحصيني": هطولات بهذه المناطق ولا تستبعد جنوب مكة

وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه متوقع بحسب النماذج العددية للطقس، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من مناطق الباحة وعسير وجازان؛ مشيرًا إلى أنه لا تستبعد أمطار جنوب منطقة مكة، تمتد على أجزاء من عمان واليمن، والله أعلم.