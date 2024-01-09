متفاوتة وقد تمتد لدولتين.. "الحصيني": هطولات بهذه المناطق ولا تستبعد جنوب مكة

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إن أقل حرارة سُجّلت فجر اليوم في العاصمة الرياض كانت 5 درجات وهي أقل حرارة تسجلها منذ دخول فصل الشتاء لهذا العام 1445هـ؛ فيما سجلت أعلى حرارة في جدة 24 درجة والمدينة 16 درجة والدمام 12.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه متوقع بحسب النماذج العددية للطقس، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من مناطق الباحة وعسير وجازان؛ مشيرًا إلى أنه لا تستبعد أمطار جنوب منطقة مكة، تمتد على أجزاء من عمان واليمن، والله أعلم.