مزاد "راديوم كامباوند".. "دار القياس" تعلن عن فرصة فريدة لاستثمار واعد بالرياض

ويُعتبر مزاد "راديوم كامباوند" فرصة استثمارية مثالية في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة من تنظيم شركة دار القياس للمزادات التي تأسست عام 2017م، وتتخذ من العاصمة الرياض مقرًّا لها.