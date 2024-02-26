مزاد "راديوم كامباوند".. "دار القياس" تعلن عن فرصة فريدة لاستثمار واعد بالرياض

تعلن دار القياس للمزادات، عن موعد إقامة مزاد "راديوم كامباوند" العقاري يوم الاثنين، 4 مارس 2024 في قاعة (أروما للمناسبات) بالرياض.
ويستعرض المزاد فرصة استثمارية فريدة؛ حيث تتجه أنظار المستثمرين نحو مجمع سكني بمساحة 44.868.59 م2 في حي المونسية بمدينة الرياض، الذي يضم 229 وحدة سكنية راقية.
ويُعتبر مزاد "راديوم كامباوند" فرصة استثمارية مثالية في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة من تنظيم شركة دار القياس للمزادات التي تأسست عام 2017م، وتتخذ من العاصمة الرياض مقرًّا لها.
وتتخصص الشركة في تنظيم وإدارة المزادات العلنية والإلكترونية، وجميع الخدمات اللازمة التي تسهم في نجاح عملية بيع العقارات ومشاريع تصفية الأصول والآلات الثقيلة والمعدات، عبر فريق عمل متكامل يتسم بالتميز والإبداع والفهم الواسع بمتطلبات السوق الحالية والمستقبلية.