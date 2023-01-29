الجوف.. رفع 1000 متر مكعب من مخلفات البناء ببلدية الحديثة

رفعت أمانة منطقة الجوف ممثلة في بلدية الحديثة 1000 متر مكعب من مخلفات البناء والهدم في نطاق البلدية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك في إطار الحملة المكثّفة التي تنفّذها الأمانة والبلديات التابعة لها لمعالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة، إضافة إلى تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة بالمحافظات والقرى التابعة لها.