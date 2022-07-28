"مناور" الأسرع في مسائية "الحقايق" بمهرجان ولي العهد للهجن

جاء ذلك بحصوله على المركز الأول في الشوط المسائي السادس عند 4:46.276 دقيقة، ضمن الأشواط التمهيدية في مهرجان ولي العهد للهجن⁩ 2022م، لمسافة 3 كم، والتي خصص خلالها 12 شوطًا.