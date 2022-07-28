"مناور" الأسرع في مسائية "الحقايق" بمهرجان ولي العهد للهجن

انتزع "مناور" لـ"حمد صالح العامري"، أفضل توقيت في سباقات الفترة المسائية لفئة "الحقايق".
جاء ذلك بحصوله على المركز الأول في الشوط المسائي السادس عند 4:46.276 دقيقة، ضمن الأشواط التمهيدية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022م، لمسافة 3 كم، والتي خصص خلالها 12 شوطًا.
وجاءت أسماء الفائزين بالمراكز الأولى في بقية الأشواط الأخرى على النحو التالي: "بشاير" لـ"عبدالهادي علي المري"، "الزناتي" لـ"سهيل الرملي العامري"، "حربه" لـ"عبدالرحمن مشرف العبداني".
"نوماس" لـ"رائد دخيل الله القرشي"، "دستور" لـ"جويعد فهيد العجمي"، "انذار" عبدالرحمن صالح البلوي، "النايف" لـ"مانع فرج آل رزق"، "أسطورة" لـ"حشر ظفر الهاجري".
"شاهين" لـ"حشر ظفر الهاجري"، "نوف" لـ"حشر ظفر الهاجري"، وأخيرًا "المستشار" لـ"عبدالله حمد الربيعان"، حقق المركز الأول في الشوط المسائي الثاني عشر.