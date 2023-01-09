"النائلات" تتفوق في شوط بيرق المؤسس للون الوضح بمهرجان الإبل

حقق المواطن عبدالله النهدي المركز الأول في شوط بيرق المؤسس لون الوضح بالمنقية "النائلات"، ضمن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار "همة طويق".