استئصال ورم معقّد بالحبل الشوكي يمتد من C7 إلى T2 بالمدينة المنورة

نجح فريق جراحة المخ والأعصاب في مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة في إجراء عملية نوعية لاستئصال ورم نادر ومعقّد داخل الحبل الشوكي، يمتد من الفقرة العنقية السابعة (C7) حتى الفقرة الصدرية الثانية (T2)، ومصحوب بتوسع نخاعي ضخم.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المستفيدة، وتبلغ من العمر 38 عامًا، حضرت وهي تعاني من أعراض عصبية متفاقمة استمرت عدة أشهر، شملت اضطرابات حسية وصعوبة في الحركة. وكشفت الفحوصات الإشعاعية وجود ورم تسبب في توسعات شديدة بالقناة المركزية للنخاع الشوكي، ما استدعى تدخلاً جراحيًا بالغ الدقة والخطورة.
وبيّن التجمع أن الفريق الطبي تمكّن، باستخدام التقنيات المجهرية وأنظمة المراقبة العصبية الدقيقة أثناء العملية، من استئصال الورم بالكامل مع المحافظة على سلامة الوظائف العصبية، ودون تسجيل مضاعفات خطيرة.
وأضاف أن المريضة غادرت المستشفى بحالة مستقرة بعد تلقيها الرعاية العلاجية والتأهيلية، مسجلة تحسنًا ملحوظًا في قدراتها الحركية مقارنة بما قبل العملية.
وبحسب دراسات طبية عالمية، فإن استئصال هذا النوع من الأورام—خصوصًا المصحوبة بتوسع نخاعي شديد—يرتبط بخطر حدوث عجز عصبي يتراوح بين 20% و30%، ما يجعل الوصول إلى استئصال كامل مع الحفاظ على الوظائف العصبية إنجازًا طبيًا كبيرًا لا يتحقق إلا في مراكز متقدمة.
ويؤكد هذا الإنجاز الكفاءة العالية للفريق الجراحي في مدينة الملك سلمان الطبية، ويعكس ما تمتلكه من قدرات متقدمة للتعامل مع أدق وأعقد الحالات العصبية.