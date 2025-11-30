استئصال ورم معقّد بالحبل الشوكي يمتد من C7 إلى T2 بالمدينة المنورة

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المستفيدة، وتبلغ من العمر 38 عامًا، حضرت وهي تعاني من أعراض عصبية متفاقمة استمرت عدة أشهر، شملت اضطرابات حسية وصعوبة في الحركة. وكشفت الفحوصات الإشعاعية وجود ورم تسبب في توسعات شديدة بالقناة المركزية للنخاع الشوكي، ما استدعى تدخلاً جراحيًا بالغ الدقة والخطورة.