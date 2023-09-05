السفارة بالكويت تدعو السعوديين هناك إلى سداد فواتير الكهرباء قبل السفر للخارج

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أصدرت إعلامًا أمنيًا بناءً على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح؛ بضرورة الربط بين الجهات الحكومية، ينصّ على أن وزارة الداخلية ستبدأ بتفعيل قرار تحصيل المديونيات المستحقة على الأجانب لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة قبل المغادرة ابتداء من اليوم الجمعة الموافق 2023/9/1.