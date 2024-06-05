معالم الطائف.. تجربة عائلية تستحق الزيارة

وفي الاستطاعة زيارة مزرعة (سديم)؛ حيث الجمال الذي يتجسد عبر المناظر الطبيعية والهدوء؛ مما يوفر الكثير من المتعة للزوار، وجمال الطبيعة في المكان الذي يجعل الزائر يعيش أجواء أجمل الدول، ليحين وقت وجبة الغداء في مطعم (زولو) المتميز برحابة المكان والجمال، ليتم بعد ذلك الذهاب إلى كوفي (مزرعة الشيوخ) الذي سيغير مفهوم الزائر كليًّا عن المقاهي؛ لتزداد المتعة بعدها بمطل مطعم (السيف) الزجاجي؛ وهي تجربة تمزج بين الطعام المميز ذي النكهات المحببة والإثارة وشعور المغامرة بالسير فوق المطل.