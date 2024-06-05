معالم الطائف.. تجربة عائلية تستحق الزيارة

تزخر الطائف بالعديد من المناطق الخلابة والطبيعة الجميلة، كوجهة سياحية تضم العديد من الفعاليات والأماكن السياحية التي تلبي رغبات الزوار؛ حيث يمكن زيارة العديد من الأماكن المميزة التي تقدم أشهى الأكلات وأفضل الفعاليات.
يمكن لمحبي العزلة والهدوء والاستجمام تجربة (كوخ الضباب) الذي يتيح لزواره الابتعاد عن ضجيج المدينة وزحامها والاستقرار وسط الطبيعة الخلابة، وهي فرصة لا تعوض لصفاء النفس والاستمتاع.
فيما يقدم مطعم "زهرة" لزواره العديد من الأكلات الشهية المميزة وأشهى الأطباق الأصيلة، التي تمثل المنطقة العربية في أجواء مثالية.
وخُصص للعائلات مزرعة (الفراولة)؛ حيث يتمكن الأطفال من إطعام الطيور المتنوعة، كما سيستمتع الزوار بوجود (الشلالات المائية) التي صُممت بطريقة مبتكرة لصخرة خاصة وضعت فيها الأسماك الملونة التي يمكن إطعامها كذلك، كما يمكن تذوق المشروبات المنعشة في (بولس كافيه)، وهو من الخيارات التي تضمها مدينة الطائف لتذوق روائع المشروبات والاستمتاع بجلسة ممتعة.
وفي الاستطاعة زيارة مزرعة (سديم)؛ حيث الجمال الذي يتجسد عبر المناظر الطبيعية والهدوء؛ مما يوفر الكثير من المتعة للزوار، وجمال الطبيعة في المكان الذي يجعل الزائر يعيش أجواء أجمل الدول، ليحين وقت وجبة الغداء في مطعم (زولو) المتميز برحابة المكان والجمال، ليتم بعد ذلك الذهاب إلى كوفي (مزرعة الشيوخ) الذي سيغير مفهوم الزائر كليًّا عن المقاهي؛ لتزداد المتعة بعدها بمطل مطعم (السيف) الزجاجي؛ وهي تجربة تمزج بين الطعام المميز ذي النكهات المحببة والإثارة وشعور المغامرة بالسير فوق المطل.
وتتيح زيارة منتجع (النخيل رست) المليء بالفخامة، والاستمتاع بوجبة مُرضية في مطعم (صدفة)، ثم الاستمتاع بلحظات مميزة في مزرعة (مرج)، ثم الحصول على القهوة الشهية في (ملة كافيه) والتعرف على إطلالات رائعة وأفق المدينة.. ليكون الختام بزيارة (جيريال لاند) لركوب الخيل والحصول على متعة لا توصف في المكان.
ويقدم برنامج "صيف السعودية" تحت شعار (تراها) سبع وجهات سياحية فريدة؛ هي: عسير والباحة والطائف، والبحر الأحمر، إلى جانب جدة والرياض والعلا، كما سيشهد برنامج صيف السعودية هذا العام، مع عودة موسم جدة وانطلاق موسم عسير، العديد من الحفلات والفعاليات والمنتجات المصممة للعائلات والأطفال، إضافة إلى تنظيم بطولة العالم للرياضات الإلكترونية في العاصمة، وبطولات الملاكمة العالمية في الرياض وجدة.