مذكرة تعاون بين "الصحة" وجمعية "ألزهايمر" بالرياض لخدمة كبار السن

وبهذه المناسبة، تقدمت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر نيابة عن كافه أعضاء مجلس إدارتها ومنسوبيها بالشكر والتقدير لوزارة الصحة، ممثلة في الإدارة المتخصصة بطب كبار السن، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية، تأتي في إطار التعاون المشترك بين الجمعية والوزارة، وتذليل الصعوبات والتحديات في عديدٍ من المجالات الصحية، الأمر الذي مكّن الجمعية من تنفيذ كثيرٍ من مبادراتها وبرامجها على الوجه الأكمل.