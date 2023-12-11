مذكرة تعاون بين "الصحة" وجمعية "ألزهايمر" بالرياض لخدمة كبار السن

وقّعت الجمعية السعودية الخيرية لمرضى ألزهايمر، ووزارة الصحة، ممثلة في الإدارة المتخصّصة في طب كبار السن، مذكرة تعاون؛ تتعلق بطرح مبادرات تطويرية بين الطرفين، لكبار السن ومرضى الذاكرة في المملكة، والتعاون في مجال الأبحاث، بجانب التعاون في إقامة وتنظيم مؤتمرات وورش عمل وتفعيل دور العمل التطوعي.
مثّل الوزارة في الاتفاقية المدير العام للإدارة العامة للرعاية المنزلية وإدارة طب كبار السن الدكتور وليد بن أحمد الكريدي؛ كطرف أول، بإشراف وحضور الدكتور طريف الأعمى؛ وكيل وزارة الصحة للخدمة العلاجية، فيما مثّل الطرف الثاني رئيسة مجلس ادارة الجمعية السعودية لمرض ألزهايمر الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن؛ ورنا المرعي؛ مدير تنفيذي جمعية ألزهايمر، حيث تسعى هذه الجهود على تطوير الخدمات المقدمة لمرضى ألزهايمر في المملكة.
وبموجب المذكرة يتعاون الطرفان من خلال إجراء الدراسات والبحوث والتوصيات الخاصة بتطوير الخدمات المقدمة لهم ورفع جودة حياتهم، والمشاركة في رفع الدراسات المتعلقة ضمن الخطط الوطنية المشتركة للتصدّي للزهايمر والخرف وتجديدها بشكلٍ مستمرٍ على ايدي الخبراء المتخصصين، إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية بين الطرفين فيما يتعلق بأمراض الذاكرة والصحة الذهنية.
ويشمل التعاون تفعيل التعاون التطوعي بين الطرفين في مختلف المناطق والمحافظات لتفعيل المشاريع والمبادرات المشتركة، وكذلك التعاون المشترك لتنظيم مؤتمرات ورش عمل محلية وعالمية، باستضافة أبرز المختصين لرفع كفاءة الخدمات الصحية والاجتماعية والتوعوية في مجال الصحة الذهنية وأمراض الذاكرة لدى كبار السن، فضلاً عن التعاون لاستثمار التقنية والمنصات والخدمات الافتراضية في مجال الصحة الذهنية وأمراض الخرف.
وقامت وزارة الصحة بتكريم الجمعية ممثلة في رئيسة مجلس الإدارة وسط حضور بعض من أعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى حضور مجموعة من القيادات في وزارة الصحة من وكلاء مساعدين ومديري عموم وضيوف من كافة القطاعات الحكومية وغير الربحية من المهتمين والباحثين وجمع غفير من العاملين في القطاعات الصحية، والجهات ذات العلاقة.
وبهذه المناسبة، تقدمت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر نيابة عن كافه أعضاء مجلس إدارتها ومنسوبيها بالشكر والتقدير لوزارة الصحة، ممثلة في الإدارة المتخصصة بطب كبار السن، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية، تأتي في إطار التعاون المشترك بين الجمعية والوزارة، وتذليل الصعوبات والتحديات في عديدٍ من المجالات الصحية، الأمر الذي مكّن الجمعية من تنفيذ كثيرٍ من مبادراتها وبرامجها على الوجه الأكمل.