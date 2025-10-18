رئيس نادي الإبل: لا تُقبل المشاركة في شوط "السواحل" بأي متنٍ يُشتبه بكونه مهجنًا بنسبة 30 ٪ فأكثر

كشف الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، رئيس نادي الإبل، عن تطلعات القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والمشرف العام على نادي الإبل – حفظهما الله –، في كل ما يخدم قطاع الإبل ومُلّاكها، ويرتقي بمستوى المنافسات في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.
وأوضح بن حثلين عبر منصة "إكس" أن نادي الإبل يعمل على تطوير فئة «السواحل» استنادًا إلى نتائج الدراسات والتقييمات الفنية في النسخ السابقة، معلنًا عن اعتماد عدد من الخطوات التطويرية الجديدة.
وقال: «حرصًا على تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة – أيدها الله – بما يخدم قطاع الإبل ومُلّاكها؛ فقد تقرر عدم قبول أي متنٍ مشتبه بكونه مهجنًا بنسبة 30٪ فأكثر في شوط الجمل لفئة السواحل، أسوةً بما هو معمولٌ به في شروط المشاركة للفئات الأخرى من لوني المجاهيم والمغاتير، وذلك ضمن منافسات #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل10».
وأضاف: «سيتم كذلك البدء بدراسة إمكانية إضافة "شوط الرؤية" ضمن فئة السواحل في النسخة الحادية عشرة من المهرجان، دعمًا للفئة ورفعًا لمستوى التنافسية بين المشاركين».
وختم رئيس نادي الإبل تصريحه سائلاً الله التوفيق لجميع المشاركين في فئة السواحل وسائر الفئات في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته العاشرة، الذي ينطلق مطلع ديسمبر المقبل في الصياهد، مؤكّدًا أن المهرجان – الأكبر من نوعه في العالم – سيشهد مشاركة أطيب سلالات الإبل على الإطلاق، وسط ترقب عشاق الإبل لمتابعة أجمل المنقيات في مختلف الألوان.