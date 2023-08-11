مفتي سراييفو: مؤتمر التواصل والتكامل مهم في تعميق الفهم المتبادل للعمل الإسلامي

وتقدم المفتي البوسني "نجاد" بخالص الشكر للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على تنظيمه مؤتمر "تواصل وتكامل" في ربوع مكة المكرمة؛ لما له من أهمية في تعميق الفهم المتبادل للعمل الإسلامي مع الإدارات الدينية والمشيخات وخاصة مع المملكة، التي تبذل جهوداً كبيرة بهدف تعزيز العمل الإسلامي والارتقاء به على المستوى الدولي.