مفتي سراييفو: مؤتمر التواصل والتكامل مهم في تعميق الفهم المتبادل للعمل الإسلامي
أكد مفتي سيراييفو بالبوسنة والهرسك الشيخ نجاد غرابوس، أن زيارة المملكة تعد مصدر سعادة دائمة لجميع المسلمين، حيث تعمل دون كلل على خدمة الإسلام والمسلمين ليس فقط ضمن حدودها الجغرافية، وإنما في جميع أنحاء العالم.
وتقدم المفتي البوسني "نجاد" بخالص الشكر للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على تنظيمه مؤتمر "تواصل وتكامل" في ربوع مكة المكرمة؛ لما له من أهمية في تعميق الفهم المتبادل للعمل الإسلامي مع الإدارات الدينية والمشيخات وخاصة مع المملكة، التي تبذل جهوداً كبيرة بهدف تعزيز العمل الإسلامي والارتقاء به على المستوى الدولي.
وأشاد بالخبرات الكبيرة التي تمتلكها المملكة في مختلف المجالات، ولا سيما في مجال التعليم والعمل الديني والوقفي، وبجهودها الجبارة في تعزيز السلم العالمي، وقال: "لذلك يقصدها المسلمون بغرض الاستفادة من هذه الخبرات الكبيرة ونقلها إلى بلدانهم، وتوطيد روابط التعاون معها".
وتنظم المملكة ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المؤتمر الدولي (التواصل مع الإدارات الدينية والإفتاء والمشيخات) تحت شعار "تواصل وتكامل"، بمشاركة 150 عالماً ومفتياً من 85 دولة، وذلك في ربوع مكة المكرمة يومي 26 و27 محرم الجاري لعام 1445.