38 مئوية.. 4 مدن تسجل أعلى حرارة بالمملكة وأبها والباحة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة.
وأكد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن مكة المكرمة والدمام والأحساء وحفر الباطن سجلت 38 درجة مئوية، تليها المدينة المنورة وجازان ورفحاء 37 درجة مئوية، وجدة 36، وكل من بريدة والقنفذة وينبع والعلا والخرج 35 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ12 مئوية، تليها الطائف وبيشة 15 درجة، ثم حائل ونجران والقريات 16 درجة، وكل من تبوك وبريدة وعرعر والدوادمي وشرورة وطريف والمجمعة 17 مئوية.
وسجلت جدة والدمام وجازان والقنفذة وينبع والوجه والقريات أعلى نسبة رطوبة بين 90% و85%.