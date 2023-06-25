"آل الشيخ" يدعو للتمسُّك بالإسلام والصدق والإخلاص ونبذ التطرف

وأضاف: "الدعوة والدين والرحمة هي رسالة الإسلام الخالدة، والإسلام جاء ليوحّد الصفوف ويعالج القلوب، فأصبح المسلمون قادة الدنيا؛ لذا تمسّكوا بالإسلام والصدق والإخلاص ونشر الإسلام في جميع بقاع الدنيا، فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أنْ جعل الإسلامَ دينَنا، كما أنّ المملكة العربية السعودية تحمل لواء ومهمة عظيمة؛ هي نشر مبادئ الاعتدال والوسطية، وتحارب كل أسباب الغلو والتطرف، كما أن المملكة خَطَتْ خطوات جيدة من خلال المحافظة على المنابر، والمساجد؛ كي لا تستغلّ، والمحافظة على أفكار الناس، ومَن يحاول تشتيت اللحمة الوطنية وجب أن يجرم، وعلى كافة الدول الإسلامية أن تحمي أفكار الناس ممن يحاول إثارة الناس والحزازية والعنصرية والغلو".