"إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية تعاون مع مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة

وتهدف الاتفاقية إلى تبادل المعرفة والتجارب والخبرات الميدانية، والبحوث والدراسات والتقارير والإحصاءات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، فضلًا عن تبادل الدعوات للمشاركة في الندوات وورش العمل والمعارض، وتبادل الزيارات لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، والتدريب وبناء القدرات في المجال الإنساني.