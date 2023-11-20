"جيبي" الهوية الجديدة لـ "السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري".

أعلنت شركة السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري – الرائدة في توفير منتجات التمويل التأجيري للسيارات، والعديد من الحلول التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للأفراد والأعمال - عن إطلاق هويتها الجديدة ، وتبدأ بالمعرفة والشفافية والحلول الرقمية التي توفرها "جيبي " J-B والتي تمتاز بالمرونة، لتساهم في تعزيز قيمة العلامة و تقديم حلولًا مالية برؤية رقمية معاصرة، تنافس بها السوق السعودي، انطلاقا من دورها الرائد ومسؤوليتها الداعمة لنمو الاقتصاد السعودي وتطبيق أعلى معايير الجودة في الحلول المقدمة للعملاء وسهولة التعامل معها، والتوسع في تقديم الحلول التمويلية المتكاملة لأفراد المجتمع، التي تُسهّل حياة العملاء وتُبسّط عليهم التخطيط المالي وتصلُ لجيوبهم بأسرع وقتٍ.