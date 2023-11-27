"فيصل بن فرحان" يبحث مع وزير خارجية إسبانيا تطورات الأوضاع في غزة

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية مملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، وذلك على هامش مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط، بمدينة برشلونة الإسبانية.