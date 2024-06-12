دهانات الجزيرة تطلق سيمنار "انجز" "INJZ" في الرياض

توجه اهتمام الحضور حول المحاور الرئيسية للسيمنار التي تناولت تفاصيل التطورات الجديدة في صناعة الدهانات والتقنيات المتقدمة والحلول الذكية التي تستخدمها الشركة في تطوير منتجاتها، لتقدّم تصوراً أفضل عن جودة منتجاتها ما بين الدهانات والأنظمة العازلة للحرارة والماء، والدهانات المعمارية، والصناعية، والديكورية، ودهانات الحماية، ودهانات الحديد، ودهانات الأخشاب، والدهانات صديقة البيئة، والدهانات المقاومة للحريق، ودهانات الطرق، ودهانات الأرضيات، والمنتجات الإسمنتية، وغيرها.