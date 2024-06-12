دهانات الجزيرة تطلق سيمنار "انجز" "INJZ" في الرياض

أقامت "دهانات الجزيرة"، الشركة الرائدة في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيمناراً تحت شعار "انجز"، “INJZ”يوم الأربعاء 5/6/2024م في فندق فيرمونت الرياض، حيث استهدف الحدث جميع المهتمين بالبناء والمشاريع العمرانية، وتقديم أفضل الممارسات وأحدث الابتكارات في عالم الدهانات والحلول الإنشائية.
استعرضت "دهانات الجزيرة" من خلال سيمنارها "INJZ" الحلول الذكية في عالم الدهانات مع منتجات وخبرات متنوعة المعالم ومختلفة التطبيق، وصولاً إلى أحدث المنتجات في الدهانات والألوان، وتبيان مميزاتها وتطبيقاتها، فضلاً عن توضيح نظرة الشركة وتطلعاتها نحو المستقبل، وتميّز السيمنار بتنوع منتجات "دهانات الجزيرة" التي تمثل الصناعة السعودية الملتزمة بأعلى معايير الجودة المحلية والعالمية، وتوفرها واستدامتها، وكذلك التأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحققه هذه المنتجات في المشاريع الإنشائية.
توجه اهتمام الحضور حول المحاور الرئيسية للسيمنار التي تناولت تفاصيل التطورات الجديدة في صناعة الدهانات والتقنيات المتقدمة والحلول الذكية التي تستخدمها الشركة في تطوير منتجاتها، لتقدّم تصوراً أفضل عن جودة منتجاتها ما بين الدهانات والأنظمة العازلة للحرارة والماء، والدهانات المعمارية، والصناعية، والديكورية، ودهانات الحماية، ودهانات الحديد، ودهانات الأخشاب، والدهانات صديقة البيئة، والدهانات المقاومة للحريق، ودهانات الطرق، ودهانات الأرضيات، والمنتجات الإسمنتية، وغيرها.
تقدّمت "دهانات الجزيرة" في الختام بالشكر لجميع المشاركين والحضور الذين ساهموا بجعل هذا الحدث مميزاً وناجحاً، مؤكدة أن مشاركة الحضور وتبادل الخبرات والأفكار بين المحترفين والمهتمين بهذا المجال، ستسهم في تعزيز التعاون وتطوير الصناعة، معربة عن تطلعها إلى مزيد من الفعاليات المليئة بالإلهام والابتكار، وإضفاء جواً من التفاعل والتعلم المستمر.