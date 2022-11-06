"كفاءة": اختيار حجم المركبة المناسب للاحتياج يرشّد في الوقود

شدد المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة)، على أهمية تفعيل كل التوصيات الخاصة بترشيد الطاقة عند شراء السيارات والأجهزة المنزلية الجديدة.
وقال إن الاختيار المناسب والأمثل يعني مزيدًا من ترشيد الطاقة على المدى البعيد.
وشدد المركز على أهمية اختيار المركبات الموفرة للطاقة؛ فضلًا عن اختيار الحجم المناسب للاستخدام اليومي. لافتًا إلى أن "اختيار المركبات الواقعة ضمن النطاق الأخضر، يوفر المزيد من الوقود، بخلاف المركبات ذات النطاقات الأخرى، كما أن اختيار حجم المركبة وفق الاحتياج؛ له تأثير هو الآخر في توفير الطاقة؛ مشيرًا إلى أن السيارات الكبيرة ذات العزم القوي، تستهلك مزيدًا من الوقود؛ بعكس المركبات الصغيرة ذات العزم القليل، التي لا تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، موضحًا أن على كل من يرغب في شراء سيارة جديدة تحديد احتياجاته أولًا في المركبة ومواصفاتها، قبل اتخاذ قرار الشراء".
وأوصى المركز بالمحافظة على الصيانة الدورية للسيارة، والتأكد من سلامة أجهزتها؛ مشيرًا إلى أن بعض أعطال السيارة قد يعمل على هدر الوقود؛ فضلًا عن أن الصيانة الدورية تضمن الحصول على أقصى كفاءة للمركبة.
وتابع المركز: "القيادة الهادئة، وعدم الضغط العنيف والمتكرر على دواسة البنزين أو الفرامل، يقلل من استهلاك الوقود، كما أنه يحافظ على العمر الافتراضي لأجزاء السيارة، مثل الإطارات".