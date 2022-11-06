"كفاءة": اختيار حجم المركبة المناسب للاحتياج يرشّد في الوقود

وشدد المركز على أهمية اختيار المركبات الموفرة للطاقة؛ فضلًا عن اختيار الحجم المناسب للاستخدام اليومي. لافتًا إلى أن "اختيار المركبات الواقعة ضمن النطاق الأخضر، يوفر المزيد من الوقود، بخلاف المركبات ذات النطاقات الأخرى، كما أن اختيار حجم المركبة وفق الاحتياج؛ له تأثير هو الآخر في توفير الطاقة؛ مشيرًا إلى أن السيارات الكبيرة ذات العزم القوي، تستهلك مزيدًا من الوقود؛ بعكس المركبات الصغيرة ذات العزم القليل، التي لا تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، موضحًا أن على كل من يرغب في شراء سيارة جديدة تحديد احتياجاته أولًا في المركبة ومواصفاتها، قبل اتخاذ قرار الشراء".