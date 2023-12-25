"الإرشاد الزراعي" يوضح النقاط الواجب مراعاتها لضمان فعالية لقاحات التحصين للماشية

وأكّد أن أبرز النقاط التي تضمن فاعلية التحصين هي عدم استخدام اللقاح للحيوانات المريضة والمجهدة، وعدم استخدام المضادات الميكروبية مع اللقاحات، وعدم استخدام اللقاحات للحيوانات المصابة بنقص المناعة وسوء التغذية.