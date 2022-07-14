"الصحة": تسجيل 586 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 491 خلال الـ24 ساعة الماضية

وتصدرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 162 حالة، و69 حالة في جدة، و 45 حالة في الدمام، و26 حالة في مكة المكرمة، و18 في المدينة المنورة، و17 في الهفوف، و12 في الطائف.