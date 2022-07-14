"الصحة": تسجيل 586 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 491 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 14 يوليو 2022، تسجيل 586 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 801935 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 491 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 786711 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل ثلاث حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9228 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 160 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 162 حالة إصابة جديدة، وجدة 98 حالة، والدمام 64 حالة، ومكة المكرمة 34 حالة إصابة جديدة، و27 في المدينة المنورة، و21 في الطائف، وسجلت أبها 14 حالة جديدة.
وتصدرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 162 حالة، و69 حالة في جدة، و 45 حالة في الدمام، و26 حالة في مكة المكرمة، و18 في المدينة المنورة، و17 في الهفوف، و12 في الطائف.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 13997 فحصًا جديدًا.