وزير الصحة يتفقّد جاهزية عدد من المنشآت في جدة خلال موسم الحج

تفقّد وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم الثلاثاء، عددًا من المرافق والمنشآت الصحية في جدة، للوقوف على جاهزيتها خلال موسم حج العام 1444هـ، وفق الخطة المعدّة لها.
تأتي الزيارة في إطار الحرص على المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات الصحية المقدمة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، لتقديم أجود وأرقى الخدمات الصحية التي تعكس حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.
رافق وزيرَ الصحة، في الجولة، مديرُ عام الإدارة العامة للحج والعمرة في وزارة الصحة الدكتور سري عسيري، ومدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي.
واستهلّ "الجلاجل" جولته التفقدية بمركز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي؛ حيث تفقد العيادة التي جهزت بالصالة الخاصة بمبادرة "طريق مكة".
ثم وقف على إحدى صالات وصول الركاب؛ للاطمئنان والاطلاع عن كثب على سير تقديم الخدمات الصحية.
وتضمنت الجولة أيضًا زيارة المركز الطبي الرئيس بمدينة الحجاج بالمطار؛ حيث تجول داخل الأقسام الداخلية للمركز، واطلع على استعدادات المركز لخدمة الحجاج لهذا العام، مستمعًا إلى شرح تفصيلي عن الخدمات المقدمة.
إضافة إلى الإجراءات الوقائية بالمنافذ ودليل الإجراءات والإرشادات، وتطبيق الاشتراطات الصحية.
وشاهد وزيرُ الصحة خدمةَ النقل الإسعافي التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي، وأشاد بالإجراءات والجهود التي تقدمها الهيئة في موسم الحج.
وزار مجمع الملك عبدالله الطبي؛ حيث تفقّد قسم الطوارئ، بعد ذلك توجه إلى قسم العناية المركزة؛ حيث اطمأنّ على صحة المرضى المنومين من ضيوف الرحمن، وشاهد الخدمات المقدمة لهم.
كما زار قسم التنويم والتقى بالمرضى المنومين واطمأنّ على وضعهم الصحي والخدمات المقدمة لهم، داعيًا الله لهم بالشفاء العاجل، وأن يتمم لهم حجهم.
وحثّ الوزير "الجلاجل" منسوبي الصحة بالاستمرار في الجاهزية؛ لتقديم الخدمات الصحية بما يتوافق مع توجيهات ولاة الأمر.