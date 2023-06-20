وزير الصحة يتفقّد جاهزية عدد من المنشآت في جدة خلال موسم الحج

تفقّد وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم الثلاثاء، عددًا من المرافق والمنشآت الصحية في جدة، للوقوف على جاهزيتها خلال موسم حج العام 1444هـ، وفق الخطة المعدّة لها.