"الشورى".. مطالبات بدعم الجامعات الطرفية والمستحدثة حديثًا

وفي مستهل الجلسة رفع رئيس مجلس الشورى باسمه ونيابة عن مسؤولي وأعضاء المجلس خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يحظى به مجلس الشورى من دعم ورعاية واهتمام، مشيرًا معاليه إلى ما يمثله هذه الدعم من محفز كبير لنجاح المجلس في أداء أدواره كافة.