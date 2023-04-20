رئيس "البريد السعودي" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

وقال: "يسرني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله- أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى -عز وجل- أن يديم على القيادة الرشيدة - أيدها الله - موفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات".