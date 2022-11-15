البنيان: التعليم أحد الملفات الرئيسة على أجندة رئاسة إندونيسيا لقمة مجموعة العشرين

ونوه، بمشاركة وزارة التعليم في اجتماع وزراء التعليم في مجموعة العشرين، الذي عقد برئاسة وزير التعليم والثقافة والبحث والتقنية الإندونيسي، ومشاركة وزراء التعليم في دول مجموعة العشرين والدول الضيوف، ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية، متناولًا كلمة المملكة في الاجتماع التي تحدثت عن التحول الرقمي السريع، وأهمية تحليل وتقييم انعكاساته على التعليم والمجتمع، وتأثير جائحة فيروس كورونا على التعليم وأهمية الاستفادة من الدروس التي قدمتها الجائحة كفرص لتحفيز وتسريع تبني أنظمة التعليم الإلكتروني والتعليم المدمج، والإشارة إلى تقدم المملكة في التحول الرقمي وإسهاماتها في المجالات العلمية والبحثية، واشتمال رؤية المملكة 2030 على جميع العوامل الممكنة؛ لتسهيل الوصول المنصف والشامل للتعليم والتدريب، والانضمام لسوق عمل شامل وذي جودة عالية، واهتمام وزارة التعليم في المملكة برفع جاهزية المدارس للتوسع في الوصول الشامل والمنصف وعالي الجودة للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، من خلال افتتاح فصول دراسية جديدة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والتعاون مع أصحاب المصلحة في هذا الإطار.