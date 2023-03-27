"المسند": مكة المكرمة ليست بحاجة لمن يشهد لها زورًا عبر "العبث" العلمي

وزاد: "لم يثبت حسيًّا أن الطيور لا تحلق فوق الكعبة المشرفة، أو أنها لا تقع عليها، والطائرات لا تحلق فوق المسجد الحرام؛ لأنه اصطلح مدنيًّا على حظر الطيران فوق منطقة الحرم، وليس على الأقمار الصناعية. ويوجد في الخرائط الملاحية دائرة فوق منطقة الكعبة المشرفة، يحظر على كل أنواع الطائرات أن تحلق فوقها، بما فيها الدولية، تقديرًا واحترامًا لأجواء الكعبة".