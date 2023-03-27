"المسند": مكة المكرمة ليست بحاجة لمن يشهد لها زورًا عبر "العبث" العلمي

أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أن ما يسمى بالإعجاز العلمي في شأن جغرافية مكة المكرمة أكثره لم يثبت، مبينًا في هذا الصدد أنه "لم يثبت جغرافيًّا أن مكة المكرمة تقع وسط اليابسة، أو أنها مركز للجاذبية الأرضية".
وأضاف: "ولم يثبت جغرافيًّا أن مكة المكرمة والمدينة المنورة تقعان على خط طول جغرافي واحد على وجه التطابق، والصحيح أن الفارق بين الحرمين 13 دقيقة قوسية".
وتابع المسند: "ولم يثبت جغرافيًّا عدم وجود انحراف مغناطيسي للبوصلة بمكة إلا عند من يتاجر بالإعجاز العلمي؛ فإبرة البوصلة بمكة وغيرها تتجه للشمال المغناطيسي".
وأوضح أنه لم يثبت جغرافيًّا أن وضع جبال مكة المكرمة، وهيئتها المكانية والشكلية، يُهيئان طقسًا وجوًّا مميزًا لمكة.
ولفت "المسند" إلى أنه لم يثبت هندسيًّا أن أركان الكعبة الأربعة تشير إلى الاتجاهات الجغرافية الأصلية بدقة، بل فيها انحراف؛ لأن شكل الكعبة الهندسي ليس مربعًا في الأصل.
وواصل: "لم يثبت هندسيًّا أن مسار واتجاه المسعى ينطبقان تمامًا مع اتجاه خطوط الطول (شمالي – جنوبي)، بل فيهما انحراف يسير".
وأفاد بأنه لم يثبت جيولوجيًّا أن مكة لا تتعرض لزلازل!! فقد اهتزت أكثر من مرة، منها عام 1710م، وتسبب الزلزال بانهيار الركن اليماني في الكعبة المشرفة.
وأردف: "ولم يثبت فلكيًّا أن الشمس لا تتعامد إلا على الكعبة المشرفة بواقع مرتين في السنة، بل يشاركها كل نقطة جغرافية تقع بين المدارين (مدار السرطان ومدار الجدي). كما أنه لم يثبت فلكيًّا أن وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) صورت نورًا يخرج من الكعبة المشرفة إلى الفضاء، ولا أنها تعلم موعد ليلة القدر من مراقبة الشهب فأخفته".
وزاد: "لم يثبت حسيًّا أن الطيور لا تحلق فوق الكعبة المشرفة، أو أنها لا تقع عليها، والطائرات لا تحلق فوق المسجد الحرام؛ لأنه اصطلح مدنيًّا على حظر الطيران فوق منطقة الحرم، وليس على الأقمار الصناعية. ويوجد في الخرائط الملاحية دائرة فوق منطقة الكعبة المشرفة، يحظر على كل أنواع الطائرات أن تحلق فوقها، بما فيها الدولية، تقديرًا واحترامًا لأجواء الكعبة".
واختتم الدكتور المسند: "لمن يشتغل بمسائل الإعجاز العلمي قصًّا ولصقًا وعسفًا، دون ضوابط علمية أو معايير رقمية، أقول: "الإسلام ليس بحاجة لمن يشهد له زورًا، والله تعالى شرف الكعبة المشرفة، والمسجد الحرام، ومكة المكرمة بآيات تُتلى، وأحاديث شريفة، تغنينا عن مسائل الإعجاز المتكلف إلا ما ثبت صحته، وتطابق المنقول مع المعقول كشأن بئر ومياه زمزم على سبيل المثال لا الحصر. والإسلام معجز، ومن إعجازه أنه يلفظ الإعجاز المعوج".
وأضاف: "والكعبة المشرفة والحجر الأسود والصفا والمروة من شعائر الله، ولو كشف الغيب للناس لم يكن للإيمان به فائدة، وهذا لا يعني بالضرورة أن الشارع الحكيم لم يقدر آيات معجزة محسوسة وقائمة إلى يوم القيامة، منها القرآن الكريم؛ ليطمئن من كان في قلبه ريب".