رسالة تلقّتها "سبق".. مواطنون يشكون غيابَ الخدمات عن حي المحاميد بجدة

اشتكى عدد من سكان حي المحاميد بجدة، من غياب بعض الخدمات الضرورية؛ كإنارة الشوارع ونظافة الحي، والقضاء على المستنقعات المائية المنتشرة في أرجاء عدّة من الحي الواقع شرقي المحافظة، وسط مطالبتهم من الجهات المعنية، وعلى رأسها أمانة محافظة جدة، بضرورة النظر في مطالبهم المشروعة.
وأشار السكان في شكوى تلقّتها "سبق" إلى أنهم وعلى مدى السنوات الماضية، وهم يطالبون بالخدمات الأساسية؛ أسوةً بالأحياء المجاورة، واشتملت تلك المطالب على: إنارة الطرق والشوارع، ونظافة الحي والمستنقعات المائية التي تُنذر بانتشار البعوض والأمراض، إلى جانب رصف الطريق العام والرئيسي في الحي.