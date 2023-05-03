رسالة تلقّتها "سبق".. مواطنون يشكون غيابَ الخدمات عن حي المحاميد بجدة

اشتكى عدد من سكان حي المحاميد بجدة، من غياب بعض الخدمات الضرورية؛ كإنارة الشوارع ونظافة الحي، والقضاء على المستنقعات المائية المنتشرة في أرجاء عدّة من الحي الواقع شرقي المحافظة، وسط مطالبتهم من الجهات المعنية، وعلى رأسها أمانة محافظة جدة، بضرورة النظر في مطالبهم المشروعة.