"إغاثي الملك سلمان" يسلّم مساعدات لـ6.566 شخصًا من متضرري الفيضانات في باكستان

واصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإغاثية للمتضررين من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية.
وشهد يوم أمس توزيع 938 سلة غذائية في منطقتي نوشهرة وسوات بإقليم خيبر بختونخوا، استفاد منها 6.566 شخصًا.
تأتي هذه الجهود ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدعم الشعب الباكستاني الشقيق عقب موجة السيول والفيضانات التي اجتاحت عددًا من المدن والأقاليم بباكستان.
من ناحية ثانية وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 7 أطنان من السلال الغذائية للمتضررين من السيول والفيضانات والأسر الأكثر حاجة بمحلية الدامر التابعة لولاية نهر النيل بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 831 فردًا.
جاءت هذه الجهود ضمن أعمال الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدعم الشعب السوداني الشقيق عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددًا من المدن والولايات بالسودان.
إلى ذلك اختتم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المخيم الطبي التطوعي لجراحة العظام بهيئة مستشفى سيئون العام بحضرموت، الذي أقيم خلال الفترة من 21 حتى 28 سبتمبر 2022م.
وقام الفريق الطبي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 1.023 فردًا وإجراء 41 عملية جراحية نوعية، تكلّلت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.
يأتي ذلك في إطار إسهامات مركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم المساعدات الطبية اللازمة للمرضى والمصابين في عموم محافظات اليمن.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 314 سلة غذائية في منطقة البقاع الغربي اللبنانية، استفاد منها 1.570 لاجئًا سوريًّا من الفئات الأشد حاجة.
جاء ذلك ضمن مشروع المركز لدعم الأمن الغذائي للاجئين الفلسطينيين والسوريين والمجتمع المستضيف في الجمهورية اللبنانية.
على صعيد آخر واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية البرنامج الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة نوابجونج شباي بجمهورية بنجلاديش، ضمن برنامج "نور السعودية التطوعي"، الذي ينفذ من 23 سبتمبر حتى 1 أكتوبر 2022م.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على 4.066 حالة، وتوزيع 1.399 نظارة طبية، وإجراء 414 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.
وتأتي هذه الحملة امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة في المركز للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.