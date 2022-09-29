"إغاثي الملك سلمان" يسلّم مساعدات لـ6.566 شخصًا من متضرري الفيضانات في باكستان

كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 314 سلة غذائية في منطقة البقاع الغربي اللبنانية، استفاد منها 1.570 لاجئًا سوريًّا من الفئات الأشد حاجة.