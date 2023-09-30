"الأرصاد".. تنبيهات لحالات ممطرة بتبوك والباحة

من ناحية ثانية، نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول على مدينة الباحة ومحافظات: (العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها).