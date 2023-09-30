"الأرصاد".. تنبيهات لحالات ممطرة بتبوك والباحة

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، من رياح شديدة السرعة وأمطار متوسطة على محافظة أملج، تشمل تأثيراتها شبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان للسيول وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
من ناحية ثانية، نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول على مدينة الباحة ومحافظات: (العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها).
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.