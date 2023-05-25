ضبط 7 أشخاص لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في مكة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 7 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقة مكة المكرمة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط 4 آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها 3 مواطنين ومقيمان من الجنسية الباكستانية، ومقيمان من الجنسيتين الأفغانية واليمنية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.