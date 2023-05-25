ضبط 7 أشخاص لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص في مكة

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط 4 آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها 3 مواطنين ومقيمان من الجنسية الباكستانية، ومقيمان من الجنسيتين الأفغانية واليمنية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.