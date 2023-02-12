جراحة دقيقة بمستشفى سليمان الحبيب بالخُبر تنهي معاناة ستيني من مضاعفات أورام سرطانية بالكبد والمستقيم

نجح فريق طبي متخصص في جراحات القولون والمستقيم والكبد بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، في إجراء عملية معقدة ودقيقة لعلاج حالة مرضية خطيرة، لمريض يبلغ من العمر 63 عامًا، كان يعاني نوبات متكررة من الألم الحاد، وتضخمًا في البطن واستفراغًا متواصلًا؛ نتيجة انسداد شبه كلي في القولون، بالإضافة إلى اضطراب في مستويات ضغط الدم ونزيف حاد بالمستقيم وإمساك مزمن.
ذكر ذلك الدكتور وليد البوعلي المدير الطبي للمستشفى، الذي أضاف أنه فور وصول المريض للعيادة تم إخضاعه لحزمة من الفحوصات الدقيقة شملت التحاليل المخبرية وإجراء منظار تشخيصي والتصوير المقطعي (C.T Scan) على منطقة الصدر والبطن والحوض، وكذلك التصوير بالرنين المغناطيسي (M.R.I) على الكبد والمستقيم؛ موضحًا أن نتائج الفحوصات كشفت عن وجود ورمين الأول أعلى المستقيم بطول 10 سم، والثاني منتشر في الفص الأيسر بالكبد يبلغ طوله 8 سم.
وقال الدكتور البوعلي: إنه بعد الاطلاع على نتائج الفحوصات والتاريخ المرضي للمريض ومناقشة حالته، تم اتخاذ القرار بالتدخل الجراحي العاجل للحد من المضاعفات؛ موضحًا أن العملية استغرقت 6 ساعات متواصلة وتم فيها استئصال المستقيم وجزء من الكبد في جراحة واحدة.
وأشار إلى أن جهود الفريق الطبي المعالج تكللت بالنجاح ولله الحمد، وقد نُقل المريض بعد العملية إلى العناية المركزة لمدة يوم؛ حيث تم مراقبته على مدار الساعة، وقد تحسنت مؤشراته الحيوية، ونُقل إلى جناح التنويم الذي مكث فيه خمسة أيام، ثم خرج إلى المنزل بعد أن انتهت لديه كل الأعراض التي عانى منها قبل وصوله للمستشفى؛ مؤكدًا أن المريض خضع لجرعات من العلاج الكيماوي لمساعدته على التشافي تمامًا بإذن الله.