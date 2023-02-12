جراحة دقيقة بمستشفى سليمان الحبيب بالخُبر تنهي معاناة ستيني من مضاعفات أورام سرطانية بالكبد والمستقيم

وأشار إلى أن جهود الفريق الطبي المعالج تكللت بالنجاح ولله الحمد، وقد نُقل المريض بعد العملية إلى العناية المركزة لمدة يوم؛ حيث تم مراقبته على مدار الساعة، وقد تحسنت مؤشراته الحيوية، ونُقل إلى جناح التنويم الذي مكث فيه خمسة أيام، ثم خرج إلى المنزل بعد أن انتهت لديه كل الأعراض التي عانى منها قبل وصوله للمستشفى؛ مؤكدًا أن المريض خضع لجرعات من العلاج الكيماوي لمساعدته على التشافي تمامًا بإذن الله.