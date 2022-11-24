مسؤولو التقنية بالشركات الكبرى يؤكدون أهمية الابتكار في دعم التحول الرقمي

وأشاد مدير الإدارة العامة للدراسات والمتحدث الرسمي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) المهندس ماجد بن علي الشهري بالمنجزات العالمية التي تحققها المملكة في مجال التحول الرقمي خاصة في القطاع الحكومي، لافتًا إلى الخدمات التي تقدمها (سدايا) كمنصة البيانات والسحابة الإلكترونية، كاشفًا أن نحو ثلث ميزانية الهيئة موجه للبحث والابتكار.