"سعود الطبية" تجري 512 عملية لأورام نسائية خطيرة في 3 سنوات

وأشارت المدينة إلى أن أعراض السرطانات النسائية تختلف حسب مكان الورم وحجمه وسرعة نموه، وتشمل الأعراض نزيفًا مهبليًا غير طبيعي، وإفرازات غير معتادة، وألمًا أو ضغطًا في منطقة البطن، وتورمًا في البطن، وتغيرات في أداء الأمعاء والمثانة، وألمًا أثناء الجماع، وظهور كتل أو قروح.