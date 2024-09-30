"سعود الطبية" تجري 512 عملية لأورام نسائية خطيرة في 3 سنوات

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، عن نجاحها في إجراء أكثر من 512 عملية استئصال لأورام نسائية شديدة الخطورة خلال السنوات الثلاث الماضية في مستشفى النساء والولادة.
واستقبلت عيادات الأورام النسائية في المدينة قرابة 4 آلاف مريضة خلال الفترة نفسها، حيث تنوعت الحالات بين سرطانات المبيض، وعنق الرحم، والرحم أو بطانة الرحم، والمهبل، والفرج.
جاء ذلك على هامش فعالية اليوم العالمي للأورام النسائية، التي أقيمت اليوم تحت شعار "اسبقي بخطوة: توعيتكِ طريق النجاة".
وتهدف الفعالية إلى رفع الوعي حول السرطانات النسائية، وطرق الوقاية منها، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية الكشف المبكر.
وأشارت المدينة إلى أن أعراض السرطانات النسائية تختلف حسب مكان الورم وحجمه وسرعة نموه، وتشمل الأعراض نزيفًا مهبليًا غير طبيعي، وإفرازات غير معتادة، وألمًا أو ضغطًا في منطقة البطن، وتورمًا في البطن، وتغيرات في أداء الأمعاء والمثانة، وألمًا أثناء الجماع، وظهور كتل أو قروح.
وأوضحت أن فريق جراحة الأورام النسائية، وهو فريق متعدد التخصصات، يوفر العلاج والرعاية للنساء المصابات بهذه السرطانات، ويتم تحديد نوع العلاج بناءً على مرحلة المرض، وشدة الأعراض، والصحة العامة للمريضة.
ويشمل العلاج عادةً الجراحة لإزالة أكبر قدر ممكن من الورم وتحديد مدى انتشاره، إضافة إلى العلاج الشعاعي، والكيميائي، والهرموني.