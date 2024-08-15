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المملكة ترحب بقرار رئيس مجلس السيادة بتكليف مفوضية العون الإنساني بفتح معبر أدري لإيصال المساعدات الإنسانية لمدينة الفاشر

الوفد السعودي لدى مؤتمر جنيف يبحث تقديم مساعدات طارئة وفق آلية مشتركة
المملكة ترحب بقرار رئيس مجلس السيادة بتكليف مفوضية العون الإنساني بفتح معبر أدري لإيصال المساعدات الإنسانية لمدينة الفاشر

رحبت المملكة العربية السعودية بالقرار الذي اتخذه رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان بتكليف مفوضية العون الإنساني بفتح معبر أدري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مدينة الفاشر في ظل ظروف الوضع الإنساني المتدهور، وتنوه المملكة بما لهذه الخطوة من أثر إيجابي يعالج الاحتياجات الإنسانية وتيسير وصول المساعدات وتأمين العاملين في المجال الإنساني.

في هذا السياق أجرى وفد المملكة لدى مؤتمر جنيف مباحثات مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ومثل الاتحاد الإفريقي لبحث تقديم مساعدات طارئة وفق آلية مشتركة.

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