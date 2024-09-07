"الخريف" يزور مجموعة USPACE لتصنيع الأقمار الاصطناعية بهونج كونج

وتتوافق الزيارة الرسمية لوزير الصناعة والثروة المعدنية، إلى جمهورية الصين الشعبية، مع زيارة سابقة تخللتها مباحثات الشهر الماضي مع جمهورية تشيلي التي تعدّ ثاني أكبر دولة منتجة لمعدن الليثيوم في العالم؛ تستهدف تعزيز التعاون في مجال إنتاج هذا المعدن المكوّن الأساسي لبطاريات السيارات الكهربائية.