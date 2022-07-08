شاهد.. كشاف بيدٍ مكسورة يرشد الحجاج التائهين

وأشار إلى أن إيمانه برسالته، وعشقه لهوايته، وحبه لخدمة ضيوف الرحمن يدفعه إلى تخطي كل الحواجز والصعوبات التي من الممكن أن تكون عائقًا أمام طموحه وأداء ما يرى أنه واجب ديني ووطني على شباب المملكة وعلى المهمة التي قدم من أجلها بالمساهمة في إنجاح موسم الحج وتيسيره على حجاج بيت الله الحرام.