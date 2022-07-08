شاهد.. كشاف بيدٍ مكسورة يرشد الحجاج التائهين

تغلب الجوال "نواف بن عارف الشمري" من جوالة جامعة حائل، على إصابته بكسر في يده أثناء عمله التطوعي في مسح مشعر منى، ضمن أعمال معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام .
وتفصيلاً، تحدث الجوال نواف عن إصابته بقوله : "أثناء المسح في مشعر منى اختل توازني أثناء العمل مما أدى لإصابتي في كسر بيدي، وعلى الرغم من محاولات قادتي وزملائي والطبيب المباشر لحالتي إعفائي من العمل الميداني، بالاستراحة بالمعسكر أو العودة إلى حائل، لكنني رفضت وواصلت العمل في إرشاد التائهين بالمشاعر المقدسة".
وأشار إلى أن إيمانه برسالته، وعشقه لهوايته، وحبه لخدمة ضيوف الرحمن يدفعه إلى تخطي كل الحواجز والصعوبات التي من الممكن أن تكون عائقًا أمام طموحه وأداء ما يرى أنه واجب ديني ووطني على شباب المملكة وعلى المهمة التي قدم من أجلها بالمساهمة في إنجاح موسم الحج وتيسيره على حجاج بيت الله الحرام.