"جادة ٣٠" يفوز بجائزة دولية لأفضل مشروع تحول في المملكة للمشاريع الناشئة

حصل بنك التنمية الاجتماعية على جائزة أفضل مشروع تحول وطني لجادة ٣٠ من معهد إدارة المشاريع PMI ، المنظمة الرائدة عالمياً لإدارة المشاريع, وتمكن البنك من نيل المركز الأول فئة التحول ضمن منافسة مع ٤٠٠ مشروع حكومي وخاص وقطاع غير ربحي لثمانين جهة مشاركة في المسابقة.
وأكد مدير إدارة القنوات في بنك التنمية الاجتماعية والمشرف العام على جادة ٣٠ المهندس خالد عبدالله علي أن المشروع يساهم بشكل مباشر في تحقيق أحد أهداف الرؤية المملكة ٢٠٣٠ المعنية بزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، فضلاً عن الترشيد الحكومي عبر الاستفادة من فروع البنك وتحويلها إلى مساحات عمل مشتركة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع المبتكرة.
وأضاف المهندس عبدالله بأن ذلك يساعدهم في تنمية مشاريعهم عن طريق تطوير نموذج ابتكاري يقدم حزمة خدمات مصممة حسب مراحل نمو واحتياج كل مشروع ناشئ، بالإضافة إلى التسويق لمنتجات رواد الأعمال المتواجدين في مجتمع جادة ٣٠ وربطهم ببعضهم في كافة فروعها حول المملكة، بالإضافة إلى تسويق منتجاتهم خارجياً مستقبلاً عن طريق شركاء البنك مشيرا إلى أن البنك أنهى تحول ٤ فروع خلال هذا العام، ويعمل على تحويل ١٢ فرعًا آخر خلال الفترة القريبة المقبلة.