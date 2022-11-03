"جادة ٣٠" يفوز بجائزة دولية لأفضل مشروع تحول في المملكة للمشاريع الناشئة

وأضاف المهندس عبدالله بأن ذلك يساعدهم في تنمية مشاريعهم عن طريق تطوير نموذج ابتكاري يقدم حزمة خدمات مصممة حسب مراحل نمو واحتياج كل مشروع ناشئ، بالإضافة إلى التسويق لمنتجات رواد الأعمال المتواجدين في مجتمع جادة ٣٠ وربطهم ببعضهم في كافة فروعها حول المملكة، بالإضافة إلى تسويق منتجاتهم خارجياً مستقبلاً عن طريق شركاء البنك مشيرا إلى أن البنك أنهى تحول ٤ فروع خلال هذا العام، ويعمل على تحويل ١٢ فرعًا آخر خلال الفترة القريبة المقبلة.