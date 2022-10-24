الصندوق العقاري: إيداع 884 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر أكتوبر 2022

وأوضح "بن ماضي" أن إيداع الدعم السكني في موعده يؤكد الدور التنموي للصندوق، وما له من أثر اقتصادي واجتماعي في تسهيل رحلة تملك المستفيدين لمنازلهم؛ مؤكدًا حرص الصندوق العقاري -من منطلق استدامة برامجه ضمن حلول وخيارات أكثر- على تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملك إلى 70% وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام.